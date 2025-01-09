Дом матери Стива Керра, в котором он вырос, сгорел из-за пожара в Лос-Анджелесе

Мать Стива Керра была вынуждена эвакуироваться из-за пожаров.

«Мои мысли с теми, кто столкнулся с пожарами в Лос-Анджелесе. Моя мама живет в Пасифик-Палисейдс, ей пришлось эвакуироваться.

Ужасно, что там происходит. Игра отходит на второй план в такой момент. Важно понимать приоритеты», – поделился главный тренер «Голден Стэйт ».

Энн Керр сообщила, что ее дом, в котором Стив Керр провел свое детство, сгорел.

Чрезвычайная ситуация может повлиять на расписание матчей «Лейкерс ».