Стив Керр о «-30» в матче с «Кингз»: «Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении»
Стив Керр отреагировал на разгром от «Сакраменто».
«Уорриорз» уступили на домашней арене со счетом 99:129.
«Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении.
Такова уж НБА в наши дни. В лиге сейчас быстрая игра с большим количеством трехочковых. Будут вечера, когда все будет идти по твоему плану, но будут и такие, когда все будет получаться у другой команды.
«Сакраменто» отлично сыграл. Фантастический баскетбол от них. Нам нужно перестроиться и готовиться к следующему матчу», – заявил главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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