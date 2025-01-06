Стив Керр о «-30» в матче с «Кингз»: «Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении»

Стив Керр отреагировал на разгром от «Сакраменто».

«Уорриорз» уступили на домашней арене со счетом 99:129.

«Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении.

Такова уж НБА в наши дни. В лиге сейчас быстрая игра с большим количеством трехочковых. Будут вечера, когда все будет идти по твоему плану, но будут и такие, когда все будет получаться у другой команды.

«Сакраменто » отлично сыграл. Фантастический баскетбол от них. Нам нужно перестроиться и готовиться к следующему матчу», – заявил главный тренер «воинов».