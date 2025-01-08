Кавай Ленард покинул расположение «Клипперс», чтобы быть рядом с эвакуированной из-за пожаров семьей

Лидер «Клипперс» покинул расположение клуба.

Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, игрок решил быть рядом с семьей, которая была вынуждена покинуть дом из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Ленард вернулся в строй на этой неделе после того, как пропустил почти половину регулярного сезона.