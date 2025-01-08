Кавай Ленард покинул расположение «Клипперс», чтобы быть рядом с эвакуированной из-за пожаров семьей
Лидер «Клипперс» покинул расположение клуба.
Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, игрок решил быть рядом с семьей, которая была вынуждена покинуть дом из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Ленард вернулся в строй на этой неделе после того, как пропустил почти половину регулярного сезона.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем