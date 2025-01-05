Кавай Ленард о возвращении на площадку: «Ничего сложного в игре. Тяжело не играть»
Кавай Ленард вернулся в состав «Клипперс».
Звездный форвард пропустил первые 34 матча сезона из-за воспаления правого коленного сустава. Ленард набрал 12 очков, 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот за 19 минут при 4 точных из 11 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 1 из 3 штрафных.
«Не было ничего сложного в игре. Мы проделали все необходимые шаги для моего возвращения, и собственно игра в баскетбол стала самой простой частью. Это то, что я люблю.
Тяжело было не играть, заниматься реабилитацией и не помогать партнерам бороться за победы.
С коленом – не знаю. Нужно продолжать двигаться и оценивать состояние каждый день», – признался форвард на пресс-конференции.
«Клипперс» крупно обыграли «Атланту» со счетом 131:105.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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