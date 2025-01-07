«Тренер принял решение. С этим нужно смириться». Брэдли Бил вышел со скамейки запасных впервые за девять лет
Атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил набрал 25 очков в матче против «Филадельфии» (109:99), выйдя со скамейки запасных впервые за девять лет.
Перевод Била на скамейку запасных вызвал слухи о том, что защитник может быть выставлен на рынок обменов, несмотря на то, что в контракте Била есть пункт с правом заблокировать любой обмен.
Когда Била спросили, связан ли его переход на скамейку запасных со слухами о обмене, он ответил, что не получал никакой информации от команды.
«Если это так, то мое мнение нужно учитывать, потому что у меня есть козырь. Пока ко мне не обратились и ничего не сообщили, я являюсь игроком «Санз».
Тренер принял решение. С этим нужно смириться. Это своего рода двоякое решение. Я игрок стартовой пятерки в этой лиге. Я твердо в этом уверен. Никого не хочу обидеть, но я игрок стартовой пятерки. Тренер принял решение. Я не собираюсь с ним спорить», – сказал Бил.
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