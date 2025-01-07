«Тренер принял решение. С этим нужно смириться». Брэдли Бил вышел со скамейки запасных впервые за девять лет

Брэдли Бил вышел со скамейке запасных в матче против «Филадельфии».

Атакующий защитник «Финикса » Брэдли Бил набрал 25 очков в матче против «Филадельфии» (109:99), выйдя со скамейки запасных впервые за девять лет.

Перевод Била на скамейку запасных вызвал слухи о том, что защитник может быть выставлен на рынок обменов, несмотря на то, что в контракте Била есть пункт с правом заблокировать любой обмен.

Когда Била спросили, связан ли его переход на скамейку запасных со слухами о обмене, он ответил, что не получал никакой информации от команды.

«Если это так, то мое мнение нужно учитывать, потому что у меня есть козырь. Пока ко мне не обратились и ничего не сообщили, я являюсь игроком «Санз».

Тренер принял решение. С этим нужно смириться. Это своего рода двоякое решение. Я игрок стартовой пятерки в этой лиге. Я твердо в этом уверен. Никого не хочу обидеть, но я игрок стартовой пятерки. Тренер принял решение. Я не собираюсь с ним спорить», – сказал Бил.