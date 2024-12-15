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Егор Демин пришел поддержать команду на матч с Вайомингом в форме Андрея Кириленко

Егор Демин сфотографировался в форме Андрея Кириленко.

Молодой российский баскетболист надел майку с номером «47» «Юты» на выездной матч своей команды.

Демин восстанавливается после ушиба колена.

Бригам Янг одолел Вайоминг в его отсутствие со счетом 68:49.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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