Брайан Уиндхорст: «Финикс» – единственная команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру столько, сколько он хочет»

«Санз» готовы дать Джимми Батлеру контракт, который он хочет.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«У нас большая проблема, потому что Джимми Батлер не собирается продлевать контракт ни с одной командой. Поскольку команды это знают, они предлагают «Хит» миску с дерьмом.

Есть только одна команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру ровно столько, сколько он хочет, и это «Финикс ».

Мы в тупиковой ситуации. Я не знаю, как все сложится. «Хит» готовятся внутренне к тому, что это продолжится и после дисквалификации. Не потому, что у них есть какие-то зловещие мотивы, а потому, что они знают, какие предложения им сделали, и эти предложения плохие. В основе всего лежат деньги», – сказал Уиндхорст в шоу First Take.