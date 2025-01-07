Брайан Уиндхорст: «Финикс» – единственная команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру столько, сколько он хочет»
«Санз» готовы дать Джимми Батлеру контракт, который он хочет.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«У нас большая проблема, потому что Джимми Батлер не собирается продлевать контракт ни с одной командой. Поскольку команды это знают, они предлагают «Хит» миску с дерьмом.
Есть только одна команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру ровно столько, сколько он хочет, и это «Финикс».
Мы в тупиковой ситуации. Я не знаю, как все сложится. «Хит» готовятся внутренне к тому, что это продолжится и после дисквалификации. Не потому, что у них есть какие-то зловещие мотивы, а потому, что они знают, какие предложения им сделали, и эти предложения плохие. В основе всего лежат деньги», – сказал Уиндхорст в шоу First Take.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем