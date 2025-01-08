Трэй Янг в матче с «Ютой» исполнил победный бросок под сирену со своей половины площадки
Трэй Янг стал автором невероятного попадания.
Разыгрывающий «Атланты» в матче с «Ютой» исполнил победный бросок под сирену со своей половины площадки.
Янг забросил при счете 121:121. Он атаковал с расстояния 15 метров.
В активе Трэя 24 очка и 20 передач при 3 из 10 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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