Трэй Янг в матче с «Ютой» исполнил победный бросок под сирену со своей половины площадки

Трэй Янг стал автором невероятного попадания.

Разыгрывающий «Атланты» в матче с «Ютой» исполнил победный бросок под сирену со своей половины площадки.

Янг забросил при счете 121:121. Он атаковал с расстояния 15 метров.

В активе Трэя 24 очка и 20 передач при 3 из 10 из-за дуги.