Трэй Янг набрал 34 очка и 10 передач, «Атланта» разгромила «Торонто»
Трэй Янг оформил дабл-дабл в матче с «Рэпторс».
Разыгрывающий записал на свой счет 34 очка и 10 передач, «Атланта» разгромила «Торонто» (136:107).
За 32 минуты Янг реализовал 10 из 21 с игры, включая 7 из 13 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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