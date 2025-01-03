Стив Керр о Стефе Карри: «Один из самых прекрасных баскетболистов в истории, нам всем повезло наблюдать за ним»

Стив Керр поблагодарил Стефа Карри за игру с «Филадельфией».

Защитник набрал 30 очков, реализовав 8 из 8 бросков из-за дуги.

«Он заслуживает такие матчи. За все, что он делает для нас, что он терпит.

Так здорово видеть такие выступления, зрители и тренеры избалованы этими регулярными зрелищами. Нам нужно ценить их гораздо больше. Потому что неизвестно, сколько еще это продлится.

Он один из самых прекрасных баскетболистов в истории игры, и нам повезло наблюдать за ним», – заключил Стив Керр.