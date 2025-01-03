Стив Керр о Стефе Карри: «Один из самых прекрасных баскетболистов в истории, нам всем повезло наблюдать за ним»
Стив Керр поблагодарил Стефа Карри за игру с «Филадельфией».
Защитник набрал 30 очков, реализовав 8 из 8 бросков из-за дуги.
«Он заслуживает такие матчи. За все, что он делает для нас, что он терпит.
Так здорово видеть такие выступления, зрители и тренеры избалованы этими регулярными зрелищами. Нам нужно ценить их гораздо больше. Потому что неизвестно, сколько еще это продлится.
Он один из самых прекрасных баскетболистов в истории игры, и нам повезло наблюдать за ним», – заключил Стив Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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