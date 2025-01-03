Обозреватель Маркус Томпсон: «Слова Стефа Карри о «средних» «Уорриорз» были громким призывом к Майку Данливи»

Стеф Карри показательно отреагировал на поражение от «Кливленда».

После заключительного матча 2024 года разыгрывающий описал «Голден Стэйт» как «среднюю» команду.

Обозреватель The Athletic Маркус Томпсон прокомментировал его мнение: «Чувствуется, что он уже все это видел и не хочет подбирать слова. Это похоже на прошлый год, на ощущение беспомощности. Обычно от Стефа такого не услышать. Он всегда оптимистичен. Всегда уверен, что команда вот-вот выиграет 5 матчей подряд.

Озвучить такое. Главное было в нейтральных интонациях. Он просто заявил, что они «средние» нейтральным голосом. Это для него нехарактерно. И прозвучало громким призывом к Майку Данливи (генменеджер «Уорриорз»)».

«Голден Стэйт» находится в зоне плей-ин с результатом 17-16.