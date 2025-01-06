Леброн Джеймс считает, что игроки НБА специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс»

Леброн Джеймс обратил внимание на любопытную тенденцию в НБА.

Звездный форвард считает, что игроки нередко специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс ».

Он затронул этот вопрос на примере Кайри Ирвинга из «Далласа ».

«Даллас» в понедельник играет в Мемфисе, так ведь? Кайри же не выйдет? У них бэк-ту-бэк, так что он и остальные ребята будут готовы к нам. Интересная будет игра», – сказал Джеймс .