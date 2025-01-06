  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс считает, что игроки НБА специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс»
9

Леброн Джеймс считает, что игроки НБА специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс»

Леброн Джеймс обратил внимание на любопытную тенденцию в НБА.

Звездный форвард считает, что игроки нередко специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс».

Он затронул этот вопрос на примере Кайри Ирвинга из «Далласа».

«Даллас» в понедельник играет в Мемфисе, так ведь? Кайри же не выйдет? У них бэк-ту-бэк, так что он и остальные ребята будут готовы к нам. Интересная будет игра», – сказал Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДаллас
logoКайри Ирвинг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября 2024, 09:05
Кайри Ирвинг помог «Мэверикс» заполучить Клэя Томпсона. Он принял участие во встрече с экс-игроком «Уорриорз»
352 июля 2024, 08:42
Ник Райт: «Просто поражен неспособностью Роба Пелинки чего-либо добиться»
451 июля 2024, 20:53
Кендрик Перкинс: «Леброн снова перетягивает на себя, хотя сейчас все внимание должно быть к финалу»
97 июня 2024, 09:47
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
5сегодня, 15:55
Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года
1сегодня, 15:45
«Финикс» готов предложить Джимми Батлеру выгодное продление контракта
53сегодня, 12:15
Бывшая сотрудница Fox Sports обвинила Скипа Бэйлесса в сексуальных домогательствах
20сегодня, 10:37
Джален Рейнольдс и Джеремайя Мартин – в Топ-10 моментов игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 10:12Видео
Леброн пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей «Лейкерс» в матче с «Рокетс», но судья не отреагировал
13сегодня, 09:20Видео
«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном
сегодня, 08:48
Стив Керр о «-30» в матче с «Кингз»: «Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении»
22сегодня, 08:40
Малик Монк набрал 26 очков и 12 передач, «Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт» и одержал 4-ю победу подряд
3сегодня, 08:32Видео
Марк Дэйгнолт о победе над «Бостоном»: «Один из 82 матчей»
1сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
сегодня, 16:07
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Тофаш», «Яловаспор» сыграет с «Дарушафакой»
сегодня, 15:40
ACB. «Баскония» сыграет с «Реалом»
сегодня, 15:39
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
сегодня, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
1сегодня, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
3сегодня, 11:17
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
1сегодня, 08:15
Чемпионат Италии. 28 очков Брукса помогли «Милану» разгромить «Пистою», «Реджо-Эмилия» уступила «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:51
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Дубай», «Црвена Звезда» разгромила ФМП и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. 32 очка Мартина помогли «Бешикташу» победить «Анадолу Эфес», «Каршияка» уступила «Фенербахче»
вчера, 19:45
Рекомендуем