Леброн Джеймс считает, что игроки НБА специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс»
Леброн Джеймс обратил внимание на любопытную тенденцию в НБА.
Звездный форвард считает, что игроки нередко специально пропускают матчи, чтобы отдохнуть перед встречами с «Лейкерс».
Он затронул этот вопрос на примере Кайри Ирвинга из «Далласа».
«Даллас» в понедельник играет в Мемфисе, так ведь? Кайри же не выйдет? У них бэк-ту-бэк, так что он и остальные ребята будут готовы к нам. Интересная будет игра», – сказал Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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