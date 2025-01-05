Крис Финч: «Если бы я считал, что изменения в стартовой пятерке могут стать панацеей, я бы это уже сделал»

Крис Финч уверен в стартовом составе «Миннесоты».

«Тимбервулвз» проиграли 3 матча подряд и 6 из 10 последних игр, находясь на границе зоны плей-ин с результатом 17-17. Последним стало поражение от «Детройта » (105:119).

«Если бы я считал, что изменения в стартовой пятерке могут стать панацеей, я бы это уже сделал.

Игроки старта не несут основной ответственности за плохое начало. Они были недостаточно энергичны. Недорабатывали в защите. Но в нападении они выглядели хорошо. А вот смешанный состав, который обычно приносит нам пользу, сегодня не справился. Так проходит весь текущий сезон. В борьбе с непостоянством разных элементов, которые не вписываются в общую картину.

Мы позволили их броскам и проходам слишком сильно повлиять на наш настрой. Наша первая пятерка обязана доминировать на щитах с учетом габаритов. Но этого так и не произошло.

Руди Гобер должен сосредоточиться на защите. Снова стать влиятельной силой в краске, центральной для нашей обороны.

Я не кажусь себе слишком упрямым. Все вещи на площадке взаимосвязаны. Есть много разных комбинаций и проблем, которые более важны, чем наш стартовый состав», – заключил главный тренер «Миннесоты».