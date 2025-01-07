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Коби Уайт забил сверху через Виктора Вембаньяму в концовке матча против «Сперс»

Данк Коби Уайта через Виктора Вембаньяму принес «Буллс» победу над «Сперс».

За 16 секунд до конца встречи при счете 111:110 в пользу «Чикаго» Уайт прошел в трехсекундную зону и вколотил сверху одной рукой, пролетев мимо центрового «Сан-Антонио», который не успел помешать данку.

Матч закончился со счетом 114:110. Лучшим игроком встречи стал Зак Лавин, который набрал 35 очков, сделал 10 подборов и 8 передач. Уайт добавил 23 очка. В составе «Сперс» отличился Вембаньяма – 23 очка, 14 подборов и 8 блок-шотов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
logoКоби Уайт
logoНБА
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