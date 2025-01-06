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Скотти Пиппен о «Последнем танце»: «Позитивная история, но больше про то, как Майкл пытается возвыситься и увековечить свое наследие»

Скотти Пиппен поделился мнением о сериале «Последний танец».

«Это очень позитивная история. В тот момент нам нужно было что-то позитивное и хорошее по телевизору. Мне показалось, что этот документальный сериал был замечательным. Сам я не имел к этому никакого отношения, что меня немного разочаровало, но это отличная документалка, она выиграла несколько наград.

Не уверен, что «Последний танец» был очень точным с точки зрения того, что на самом деле было достигнуто в одну из величайших эпох в истории баскетбола, а также с точки зрения того, что это было сделано двумя величайшими игроками – я бы даже сказал, величайшей командой всех времен. Мне показалось, что эти вещи не выделяются в сериале. На мой взгляд, «Последний танец» больше про то, что Майкл пытается возвыситься и увековечить свое наследие. В некоторой степени это имело обратный эффект, поскольку люди получили возможность увидеть, какой личностью был Майкл», – считает экс-игрок «Буллс» 90-х.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
logoНБА
logoСкотти Пиппен
logoЧикаго
logoМайкл Джордан
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