Демаркус Казинс о Вембаньяме: «Как минимум, он станет величайшим игроком защитного плана всех времен»

Демаркус Казинс высоко оценил потенциал Виктора Вембаньямы.

«Такого в нашем виде спорта еще не наблюдалось. У этого парня есть все. Вембаньяма может делать буквально все, может делать все, что только захочет на баскетбольной площадке. Талант есть, дар есть, нужно просто оставаться здоровым и стабильным на протяжении карьеры.

Его можно ставить в один ряд с величайшими игроками всех времен. Тут даже спорить не о чем. Как минимум, он станет величайшим игроком защитного плана всех времен. Как минимум. Я говорю об этом сейчас. У этого парня вообще нет потолка», – считает бывший игрок НБА .