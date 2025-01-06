Демаркус Казинс о Вембаньяме: «Как минимум, он станет величайшим игроком защитного плана всех времен»
Демаркус Казинс высоко оценил потенциал Виктора Вембаньямы.
«Такого в нашем виде спорта еще не наблюдалось. У этого парня есть все. Вембаньяма может делать буквально все, может делать все, что только захочет на баскетбольной площадке. Талант есть, дар есть, нужно просто оставаться здоровым и стабильным на протяжении карьеры.
Его можно ставить в один ряд с величайшими игроками всех времен. Тут даже спорить не о чем. Как минимум, он станет величайшим игроком защитного плана всех времен. Как минимум. Я говорю об этом сейчас. У этого парня вообще нет потолка», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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