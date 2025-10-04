Очки, набранные Кристианом Брауном, были самыми дешевыми в пересчете на зарплату в прошлом регулярном сезоне

Кристиан Браун больше всех окупил свою стоимость в нападении.

Защитник «Денвера» заработал чуть меньше 3,1 миллиона в прошлом чемпионате и набрал 1218 очков за «регулярку». Набранные им очки стали самыми дешевыми (2537 доллара за 1 очко) в сезоне среди игроков с 15 очками в среднем за матч и более.

В Топ-3 по этому показателю попали форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс и защитник «Юты» Кейонте Джордж.