Джей Джей Редик: «Санз» пока впереди, особенно в защите, но мы догоним»

Джей Джей Редик прокомментировал результат первого предсезонного матча.

«Лейкерс » крупно уступили «Финиксу » – 81:103.

«Это не оправдание, фактическая ситуация. «Санз» были в зале весь сентябрь, 19 игроков. Как мы в прошлом году. У них было 7 установочных занятий, полноценных тренировок. Они пока впереди нас, особенно это чувствовалось в защите. Их концепции, схемы уже отработаны, у нас пока не хватило времени. Но мы догоним, я в этом уверен», – рассудил главный тренер.