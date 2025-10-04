Остин Ривз: «Аду Тьеро даже слишком атлетичен»
Аду Тьеро впечатлил одноклубников в «Лейкерс».
36-й номер драфта-2025 (21 год, 203 см) пока еще завершает восстановление после полученной еще в NCAA травмы и пропускает предсезонные игры «Лейкерс», но тренируется в полный контакт.
«Он невероятно атлетичен, если есть понятие «слишком атлетичен» – это практически про него.
Был в моей команде во время игры на сборах. Сказал ему быть максимально неприятным для соперника. Сбить кого-нибудь с ног, драться за подборы под чужим щитом», – поделился Остин Ривз.
«Он делает именно это», – подтвердил Джейк Ларэвиа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети deadboylyfee
