Кендрик Перкинс: «3-4 года назад закончились отношения с Уэстбруком, когда я говорил, что он может вылететь из лиги»

Кендрик Перкинс рассказал о конфликте с Расселлом Уэстбруком.

«3-4 года назад, когда Уэстбрук был в «Лейкерс», мне пришла информация от нескольких генменеджеров НБА. И я озвучил в эфире, что Рассу надо быть осторожнее, смерить пыл, иначе он может вылететь из лиги.

После этого мне пришло длинное сообщение от его жены, она меня прополоскала, сказала, что не думала, что я отвернусь от Расса. Но это моя работа, я не пытаюсь ему навредить, это просто информация. После этого подключилась и моя жена, конфликт набрал обороты, и наши отношения с Уэстбруком закончились.

Теперь мы пришли к нынешней ситуации. Когда Расс не стал продлевать сотрудничество с «Денвером», единственной заинтересованной командой стал «Сакраменто». А теперь сезон близок, и Уэстбрук не в составе», – заключил Перкинс.