Марк Дэйгнолт о победе над «Бостоном»: «Один из 82 матчей»

Марк Дэйгнолт отреагировал на победу над «Бостоном».

«Оклахома» в воскресенье выиграла у «Бостона » со счетом 105:92 и продлила серию побед до рекордной в истории организации отметки «15».

«Это один из 82 матчей, как я и говорил перед игрой. Каждая игра – отдельный вызов. Мы все участвуем в своей собственной гонке. И так уж получилось, что сегодня мы столкнулись с ними. Ну а дальше мы пойдем разными путями.

Мы работаем над собой и не зазнаемся, благодаря находимся в нынешнем положении. Хотим продолжать совершенствоваться», – сказал главный тренер «Тандер».