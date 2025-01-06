Марк Дэйгнолт о победе над «Бостоном»: «Один из 82 матчей»
Марк Дэйгнолт отреагировал на победу над «Бостоном».
«Оклахома» в воскресенье выиграла у «Бостона» со счетом 105:92 и продлила серию побед до рекордной в истории организации отметки «15».
«Это один из 82 матчей, как я и говорил перед игрой. Каждая игра – отдельный вызов. Мы все участвуем в своей собственной гонке. И так уж получилось, что сегодня мы столкнулись с ними. Ну а дальше мы пойдем разными путями.
Мы работаем над собой и не зазнаемся, благодаря находимся в нынешнем положении. Хотим продолжать совершенствоваться», – сказал главный тренер «Тандер».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем