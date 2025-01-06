«Оклахома» выиграла у «Бостона» и продлила серию побед до рекордной в истории клуба отметки «15»
«Тандер» установили клубный рекорд по победам подряд.
«Оклахома» в воскресенье выиграла у «Бостона» со счетом 105:92 и продлила серию побед до рекордной в истории организации отметки «15».
«Тандер», которые лидируют на Западе с результатом 30-5, не проигрывают с 1 декабря. Поражение от «Милуоки» в финале Кубка НБА не учитывается в результатах команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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