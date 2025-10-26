1

Участие Луки Дончича в матче с «Сакраменто» находится под вопросом

Лука Дончич может пропустить следующий матч «Лейкерс».

Участие звездного разыгрывающего во встрече с «Сакраменто» находится под вопросом из-за растяжения связок пальца левой руки.

Игра состоится в воскресенье. В первых двух встречах регулярки словенец набирал 46,0 очка, 11,5 подбора и 8,5 передачи.

Центровой «озерников» Джексон Хэйс может пропустить матч из-за болей в левом колене.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йована Бухи
