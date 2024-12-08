Брэндон Ингрэм получил травму голеностопа и не закончил матч с «Оклахомой»
Брэндон Ингрэм покинул игру с «Тандер».
Форвард «Нового Орлеана» на неделе вернулся в состав команды после пропуска 5 матчей. В субботней игре против «Оклахомы» Ингрэм отыграл первую половину, набрав 5 очков и 3 передачи за 19 минут при 1 из 4 с игры, и в начале 3-й четверти неудачно приземлился на ногу Лу Дорта, получив травму голеностопа.
Матч завершился победой «Тандер» со счетом 119:109.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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