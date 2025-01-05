К граффити Джимми Батлера в Майами добавили надписи «распродажа» и «сдаюсь»

Джимми Батлер потерял поддержку части фанатов «Хит».

Уличный художник Кайл Холбрук, работавший также с образом Дуэйна Уэйда, внес изменения в граффити форварда Джимми Батлера . Огромное изображение баскетболиста в арт-районе Винвуд Уоллс в Майами теперь содержит надписи «распродажа» и «сдаюсь».

Батлер был отстранен от матчей клуба после запрошенного обмена.