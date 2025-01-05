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К граффити Джимми Батлера в Майами добавили надписи «распродажа» и «сдаюсь»

Джимми Батлер потерял поддержку части фанатов «Хит».

Уличный художник Кайл Холбрук, работавший также с образом Дуэйна Уэйда, внес изменения в граффити форварда Джимми Батлера. Огромное изображение баскетболиста в арт-районе Винвуд Уоллс в Майами теперь содержит надписи «распродажа» и «сдаюсь».

Батлер был отстранен от матчей клуба после запрошенного обмена.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Emo Jimmy в сети X
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