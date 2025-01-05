Джей Би Бикерстафф: «Пытаемся избавиться от необходимости заводиться в перерыве матча»

Джей Би Бикерстафф прокомментировал победу над «Миннесотой» (119:105).

«Детройт » выиграл в 3-й раз подряд и идет в зоне плей-ин на 9-й строчке с результатом 17-18.

«Усилия, вложенные в игру с начала до конца, были феноменальными. Разговаривали перед матчем о том, чтобы избавляться от необходимости заводиться в большом перерыве матча, и парни справились с этим.

Мы старались агрессивно защищаться против Энтони Эдвардса , но надо отдать ему должное. Он попал 10 из 15 дальних бросков, некоторые из них с очень серьезным сопротивлением. Чертовски хороший игрок. Снимаю шляпу.

Но по итогам матча мы сумели набрать больше очков, потому что хорошо справились со всеми остальными», – заключил Бикерстафф .

«Мы отлично оборонялись. Все прикрывали друг друга. У всех был одинаковый настрой. Результат – победа», – поделился впечатлениями форвард Осар Томпсон .

Энтони Эдвардс набрал лучшие в карьере 53 очка. Кроме него в составе «Миннесоты» только форвард Джулиус Рэндл (17) сумел закончить матч с двузначным показателем результативности.