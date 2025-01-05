Дрэймонд Грин: «Судьи получили такую власть, что нельзя сказать: «Бум!»

Дрэймонд Грин раскритиковал решения судей в матче с «Мемфисом».

«Речь идет о Дрэймонде Грине, поэтому я получил неспортивный фол . Говорил им, что они будут пересматривать момент, если просто подую на кого-нибудь.

Мне дали технический за то, что я сказал: «Бум!». Когда судьи получили такую власть и стали выше закона, что нельзя даже это произносить?» – прокомментировал замечания в свой адрес форвард «Голден Стэйт».

На все вопросы о центровом Заке Иди, на котором Грин нарушил правила, и его баскетбольных навыках форвард отвечал: «Он играет в НБА».