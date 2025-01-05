Дрэймонд Грин: «Судьи получили такую власть, что нельзя сказать: «Бум!»
Дрэймонд Грин раскритиковал решения судей в матче с «Мемфисом».
«Речь идет о Дрэймонде Грине, поэтому я получил неспортивный фол. Говорил им, что они будут пересматривать момент, если просто подую на кого-нибудь.
Мне дали технический за то, что я сказал: «Бум!». Когда судьи получили такую власть и стали выше закона, что нельзя даже это произносить?» – прокомментировал замечания в свой адрес форвард «Голден Стэйт».
На все вопросы о центровом Заке Иди, на котором Грин нарушил правила, и его баскетбольных навыках форвард отвечал: «Он играет в НБА».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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