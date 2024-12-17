Андрей Кириленко о Егоре Демине в его майке: «Приятно, когда следующее поколение отдает дань уважения тем, кто был перед ними»
«Всегда приятно видеть, что ребята, следующее поколение, приходят и какую-то такую дань уважения отдают тем, кто был перед тобой. Я, например, так же по себе думаю. Я бы с удовольствием, если бы были майки Ивана Ивановича Едешко или Сергея Белова, Сабониса носил бы с удовольствием.
Поэтому, конечно, мы все болеем за Егора и, естественно, все желаем удачи ему, следим за его успехами. Тем более что он в Юте, в штате, где я провел огромное количество карьеры. Естественно, это перекликается очень серьезно там с моими всеми чувствами, вот поэтому, конечно же, следим, болеем», — сказал бывший игрок НБА, ныне президент РФБ.
Ранее российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Демин выложил свое фото в майке Кириленко, сделанное в «Дельта-центре».
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