Джонатан Куминга получил серьезное растяжение правого голеностопа и может надолго выбыть из состава «Уорриорз»
Форвард «Голден Стэйт» неудачно приземлился во время защиты под своим кольцом, травмировал правый голеностоп и покинул площадку за 2,5 минуты до конца 2-й четверти.
Куминга был вынужден воспользоваться костылями после матча.
«Это было серьезное растяжение. Завтра узнаем поподробнее. Он не вернется в ближайшие дни.
Хорошо, что у нас есть достаточная глубина состава. Есть Кайл Андерсон. Для этого мы и подписали его и Бадди Хилда. Чтобы справляться с такими отрезками.
Будет тяжело, Куминга показывал лучший баскетбол в карьере в последние недели. Нам будет его не хватать. Но Кайл должен справиться», – заключил главный тренер «Уорриорз».
Форвард успел набрать 13 очков, 2 подбора и 2 передачи за 15 минут на площадке.
«Уорриорз» справились с «Мемфисом» со счетом 121:113.
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