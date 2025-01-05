Джонатан Куминга получил серьезное растяжение правого голеностопа и может надолго выбыть из состава «Уорриорз»

Джонатан Куминга получил травму в матче с «Мемфисом».

Форвард «Голден Стэйт » неудачно приземлился во время защиты под своим кольцом, травмировал правый голеностоп и покинул площадку за 2,5 минуты до конца 2-й четверти.

Куминга был вынужден воспользоваться костылями после матча.

«Это было серьезное растяжение. Завтра узнаем поподробнее. Он не вернется в ближайшие дни.

Хорошо, что у нас есть достаточная глубина состава. Есть Кайл Андерсон. Для этого мы и подписали его и Бадди Хилда. Чтобы справляться с такими отрезками.

Будет тяжело, Куминга показывал лучший баскетбол в карьере в последние недели. Нам будет его не хватать. Но Кайл должен справиться», – заключил главный тренер «Уорриорз».

Форвард успел набрать 13 очков, 2 подбора и 2 передачи за 15 минут на площадке.

«Уорриорз» справились с «Мемфисом » со счетом 121:113.