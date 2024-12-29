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Дрэймонд Грин о матче с «Финиксом»: «Эта победа может стать поворотной точкой»

Дрэймонд Грин оптимистично настроен после победы над «Финиксом».

Команда взяла верх над «Санз» со счетом 109:105. Джонатан Куминга повторил рекорд карьеры, набрав 34 очка и добавив к ним 9 подборов.

«Оглядываясь назад, мы начали черную полосу с поражений от «Сан-Антонио» и «Бруклина» (серия 3-12 до встречи с «Санз»). Это был первый поворотный момент. Не вижу причин, по которым эта победа не станет новой поворотной точкой.

Нам нужно опереться на этот успех и двигаться дальше. Еще ничего не случилось. Мы не выбрались из ямы. У нас результат 16-15, так что нам нужно побеждать и дальше. Но мы на это способны.

Куминга – один из наиболее талантливых парней в ростере. Хорошо, что он показывает такой уровень. Нам нужна такая агрессия от него. Он становится центральной фигурой, когда выходит на паркет, а дальше все зависит от него, и он сейчас справляется», – заявил форвард.

«Чувствуется, что Куминга изменился. Он играл с такой самоотдачей в прошлом матче и сегодня. Именно это нам было и нужно. Очень здорово видеть, как у него получается», – заключил главный тренер Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСтив Керр
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoФиникс
logoДжонатан Куминга
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