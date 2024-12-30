Стив Керр о Куминге: «Справился с трудностями и начал делать то, чего мы от него ждем»
Стив Керр рассказал о прогрессе в игре Джонатана Куминги.
«Он справился с трудностями и начал делать то, чего мы от него ждем.
Мне нравится, что Джонатан не довольствуется бросками со средней дистанции. Он старается добраться до кольца. Если не получается, он делает передачу. Он один из немногих парней, которые могут создать возможность для атаки на исходе владения. Вот где в игру вступает бросок со средней. Прогресс идет.
Мы видим, как меняется его игра. Кажется, он начинает понимать, как оказывать влияние на результат, помогать команде побеждать, а это самое главное.
Куминга продолжит выходить со скамейки, но будет получать минуты игрока стартовой пятерки», – заявил главный тренер «воинов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем