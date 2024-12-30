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Стив Керр о Куминге: «Справился с трудностями и начал делать то, чего мы от него ждем»

Стив Керр рассказал о прогрессе в игре Джонатана Куминги.

«Он справился с трудностями и начал делать то, чего мы от него ждем.

Мне нравится, что Джонатан не довольствуется бросками со средней дистанции. Он старается добраться до кольца. Если не получается, он делает передачу. Он один из немногих парней, которые могут создать возможность для атаки на исходе владения. Вот где в игру вступает бросок со средней. Прогресс идет.

Мы видим, как меняется его игра. Кажется, он начинает понимать, как оказывать влияние на результат, помогать команде побеждать, а это самое главное.

Куминга продолжит выходить со скамейки, но будет получать минуты игрока стартовой пятерки», – заявил главный тренер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoНБА
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
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