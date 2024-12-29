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«Нью-Йорк» – первая команда в истории НБА, в которой четыре игрока набирали 40+ очков за один матч до 1 января

Четыре игрока «Никс» набирали 40+ очков за один матч в этом сезоне.

«Нью-Йорк» стал первой командой в истории НБА, в которой четыре разных игрока набирали 40+ очков за один матч до 1 января.

Джейлен Брансон набрал 55 очков во вчерашнем матче против «Вашингтона».

Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка в матче против «Майами» 30 октября и 46 очков в матче против «Чикаго» 13 ноября, Микэл Бриджес – 41 очко в матче против «Сан-Антонио» 25 декабря, О Джи Ануноби – 40 очков в матче против «Денвера» 25 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoО Джи Ануноби
logoМикэл Бриджес
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