«Нью-Йорк» – первая команда в истории НБА, в которой четыре игрока набирали 40+ очков за один матч до 1 января

Четыре игрока «Никс» набирали 40+ очков за один матч в этом сезоне.

«Нью-Йорк » стал первой командой в истории НБА , в которой четыре разных игрока набирали 40+ очков за один матч до 1 января.

Джейлен Брансон набрал 55 очков во вчерашнем матче против «Вашингтона».

Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка в матче против «Майами» 30 октября и 46 очков в матче против «Чикаго» 13 ноября, Микэл Бриджес – 41 очко в матче против «Сан-Антонио» 25 декабря, О Джи Ануноби – 40 очков в матче против «Денвера» 25 ноября.