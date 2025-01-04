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Кавай Ленард планирует дебютировать в сезоне в субботу в матче против «Атланты»

В субботу Кавай Ленард проведет свой первый матч в сезоне.

Звездный форвард «Клипперс» планирует выйти на площадку в субботнем домашнем матче против «Атланты» в «Интуит Доуме».

В пятницу вечером «Клипперс» повысили статус Ленарда до «под вопросом», что указывает на то, что он собирается вернуться в игру впервые с 26 апреля. Команда оценит состояние форварда в субботу утром.

Ленард пропустил первые 34 матча сезона из-за воспаления правого коленного сустава. «Клипперс» занимают 7-е место в Западной конференции с результатом 19-15.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКавай Ленард
травмы
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