Джордан Миллер о Кавае Ленарде на тренировках: «Кажется, он ничего не утратил. Кавай есть Кавай»

Кавай Ленард тренируется 5 на 5 с основной командой.

24-летний форвард «Клипперс » Джордан Миллер прокомментировал свои впечатления от формы баскетболиста.

«Не то чтобы я был удивлен, но сразу стало понятно, что да, это Кавай Ленард .

Его средний бросок попадает вне зависимости от твоего присутствия. Защита его вообще не напрягает.

Его присутствие само по себе заставляет считаться с ним. Нужно сдваиваться, когда он получает мяч в краске. Все это нам сильно поможет.

Он всегда был хорош и, кажется, ничего не утратил. Кавай есть Кавай», – заключил баскетболист.