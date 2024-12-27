Джордан Миллер о Кавае Ленарде на тренировках: «Кажется, он ничего не утратил. Кавай есть Кавай»
Кавай Ленард тренируется 5 на 5 с основной командой.
24-летний форвард «Клипперс» Джордан Миллер прокомментировал свои впечатления от формы баскетболиста.
«Не то чтобы я был удивлен, но сразу стало понятно, что да, это Кавай Ленард.
Его средний бросок попадает вне зависимости от твоего присутствия. Защита его вообще не напрягает.
Его присутствие само по себе заставляет считаться с ним. Нужно сдваиваться, когда он получает мяч в краске. Все это нам сильно поможет.
Он всегда был хорош и, кажется, ничего не утратил. Кавай есть Кавай», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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