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Возвращение Кавая Ленарда может состояться 4 января в матче с «Хоукс»

Кавай Ленард приближается к возвращению на площадку.

Согласно сообщению инсайдера The Athletic Лоу Мюррэя, форвард «Клипперс» хочет провести дебютный матч в сезоне 4 января, когда соперником калифорнийцев станет «Атланта».

Кавай стал героем рекламного ролика New Balance Kawhi 4 с намеком на скорое возвращение. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Лоу Мюррэя
logoНБА
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoАтланта
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