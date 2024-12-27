Кавай Ленард выпустил новую рекламу New Balance Kawhi 4 с намеком на скорое возвращение

Кавай Ленард приближается к выходу на площадку.

Форвард «Клипперс » выпустил рекламу New Balance Kawhi 4 с намеком на скорое возвращение. Об этом сообщается по радио в ролике.

Ленард провел несколько успешных тренировок 5 на 5 с командой, но не примет участия в ближайших матчах, включая выездное турне.

Форвард будет тренироваться с фарм-клубом на время отсутствия основного состава.