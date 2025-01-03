Ив Мисси и Алекс Сарр стали новичками декабря в НБА
НБА выбрала лучших новичков декабря.
Ими стали центровой Ив Мисси («Новый Орлеан») и форвард Алекс Сарр («Вашингтон»).
На счету Мисси на Западе 11,2 очка, 10 подборов и 1,6 блок-шота в среднем.
В активе Сарра на Востоке 13,8 очка, 6,3 подбора и 1,7 блок-шота в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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