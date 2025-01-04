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«Майами» отстранил Джимми Батлера на семь матчей и рассмотрит предложения по обмену

«Майами» отстранил Джимми Батлера на семь матчей.

«Хит» объявил об отстранении звездного защитника Джимми Батлера на семь матчей за «многочисленные случаи поведения, наносящего ущерб команде».

В четверг Батлер, набрав всего 9 очков в проигранном матче против «Индианы», заявил, что потерял радость от игры в Майами.

«Мы отстранили Джимми Батлера от участия в семи матчах за многочисленные случаи поведения, наносящего ущерб команде, в течение сезона, и особенно за последние несколько недель.

Своими действиями и заявлениями он показал, что больше не хочет быть частью этой команды. Джимми Батлер и его представитель дали понять, что хотят обмена, поэтому мы выслушаем предложения», – говорится в сообщении клуба.

В четверг инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Батлер обратился к клубу с просьбой об обмене, не настаивая на предпочитаемом направлении.

«Хочу снова получать удовольствие от баскетбола. Где это будет, мы скоро узнаем. Я счастлив в Майами за пределами площадки, но мне хочется снова доминировать, выступать на высоком уровне, помогать команде побеждать, сейчас у меня это не получается. И вряд ли получится в «Хит», – сказал Батлер после матча против «Пэйсерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДжимми Батлер
logoНБА
дисквалификации
возможные переходы
logoМайами
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