В НБА считают, что «Денвер» должен попытаться обменять Майкла Портера на Джимми Батлера
«Наггетс» могут предложить «Хит» Майкла Портера в рамках обмена Джимми Батлера.
По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, такое мнение распространено в лиге.
«Скауты и руководители НБА считают, что «Денвер» должен предложить Портера-младшего, чтобы попытаться заполучить Джимми Батлера у «Майами», несмотря на то, что президент «Хит» Пэт Райли публично заявил, что Батлера не обменяют. Такие команды, как «Уорриорз», которые наблюдают за Батлером с лета, продолжат наблюдать до дедлайна обменов», – пишет Скотто.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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