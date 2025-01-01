В НБА считают, что «Денвер» должен попытаться обменять Майкла Портера на Джимми Батлера

«Наггетс» могут предложить «Хит» Майкла Портера в рамках обмена Джимми Батлера.

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, такое мнение распространено в лиге.

«Скауты и руководители НБА считают, что «Денвер » должен предложить Портера-младшего, чтобы попытаться заполучить Джимми Батлера у «Майами », несмотря на то, что президент «Хит» Пэт Райли публично заявил, что Батлера не обменяют. Такие команды, как «Уорриорз», которые наблюдают за Батлером с лета, продолжат наблюдать до дедлайна обменов», – пишет Скотто.