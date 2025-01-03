Джимми Батлер попросил у клуба обмен, форвард хочет играть где угодно, кроме «Майами»
По информации Шэмса Чарании, форвард обратился к клубу с просьбой об обмене, не настаивая на предпочитаемом направлении. Батлер хочет играть где угодно, кроме «Майами». Баскетболист планирует исполнять свои контрактные обязанности и участвовать во всех необходимых командных мероприятиях в процессе.
«Хочу снова получать удовольствие от баскетбола. Где это будет, мы скоро узнаем. Я счастлив в Майами за пределами площадки, но мне хочется снова доминировать, выступать на высоком уровне, помогать команде побеждать, сейчас у меня это не получается.
И вряд ли получится в «Хит».
Я буду бороться в любом случае. 9 очков или 29. Нельзя сказать, что я не вкладываюсь в свою игру. Мой процент задействования ниже, я меньше бросаю, но в остальном я так же настроен на борьбу», – заключил форвард на пресс-конференции.
Президент клуба Пэт Райли и владелец Мики Арисон встречались с представителями игрока, чтобы попытаться исправить отношения, но не добились результата. Батлер и Райли так и не смогли вернуть взаимопонимание, после того как президент сказал ему «заткнуться» вне баскетбольной площадки и отказался предлагать продление контракта в конце прошлого сезона.
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