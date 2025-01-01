Джимми Батлер: «Мне все равно, обменяют ли меня»
Джимми Батлер заявил, что ему плевать на слухи о возможном обмене.
«Разве это имеет значение? Разве это имеет значение? Мне, честно говоря, все равно, обменяют ли меня, куда я должен отправиться, кто что говорит.
Все это в любом случае находится вне моего контроля», – сказал форвард «Майами».
В декабре сообщалось, что «Хит» пытается обменять шестикратного участника Матча всех звезд. Президент «Хит» Пэт Райли отреагировал на прошлой неделе, заявив, что клуб не будет обменивать Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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