Джимми Батлер: «Мне все равно, обменяют ли меня»

Джимми Батлер заявил, что ему плевать на слухи о возможном обмене.

«Разве это имеет значение? Разве это имеет значение? Мне, честно говоря, все равно, обменяют ли меня, куда я должен отправиться, кто что говорит.

Все это в любом случае находится вне моего контроля», – сказал форвард «Майами ».

В декабре сообщалось, что «Хит» пытается обменять шестикратного участника Матча всех звезд. Президент «Хит» Пэт Райли отреагировал на прошлой неделе, заявив, что клуб не будет обменивать Батлера .