1

«Париж» является ключевым элементом планов НБА в Европе

НБА учитывает «Париж» в своих европейских проектах.

Французский клуб может стать одним из центральных элементов будущего американской лиги в Европе. Ежегодная игра в Париже является одним из главных действующих проектов НБА в регионе, а команда, удачно стартовавшая в Евролиге, не входит в состав учредителей и управляется Дэвидом Каном.

По информации Eurohoops, проекты НБА в Европе учитывают этот клуб в качестве одного из основных участников. Ранее также сообщалось об интересе лиги к взаимодействию с «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Две последних команды отрицают факты переговоров.

Президент «Парижа» Дэвид Кан в ноябре предсказывал, что до открытия европейского проекта осталось 2 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoРеал
logoПариж
Дэвид Кан
logoФенербахче
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джейлен Браун: «Мы запустили игру в защите. Слишком расслабились»
12 минут назад
«Лейкерс» продолжают искать возможности укрепления состава
225 минут назад
Жорди Фернандес о распродаже «Нетс»: «Буду скучать по жесткости, лидерству и ежедневной атмосфере радости»
242 минуты назад
Тео Маледон стал MVP декабря Евролиги
52 минуты назадФото
«Сан-Антонио» всерьез интересуется защитником «Индианы» Эндрю Нембхардом (Джейк Фишер)
3сегодня, 14:57
«Баскония» сообщила о подписании Луки Шаманича
сегодня, 14:25Фото
Деррик Уайт: «Возможно, это самый тяжелый отрезок с моего прихода в «Селтикс». Это нас только сплотит»
сегодня, 14:15
Кейд Каннингем: «В этом сезоне иногда пересматриваю свой матч и понимаю, что очень круто играл»
1сегодня, 13:49
«Способен контролировать игру». Марк Дэйгнолт высоко оценивает новичка Аджая Митчелла
4сегодня, 13:30
Тристан да Силва провел самый результативный матч в карьере – 21 очко против «Нетс»
1сегодня, 11:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Игокеа» принимает «Морнар Бар», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»
сегодня, 12:54Live
Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
2сегодня, 11:10Видео
«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
сегодня, 10:38
«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие
сегодня, 09:33Видео
ACB. «Валенсия» – «Форса Льейда», «Ховентуд» против «Гран-Канарии»
сегодня, 09:10
Тель-авивский «Маккаби» не собирается расставаться с Дэвидом Деджулиусом
сегодня, 09:05
Чемпионат Турции. «Маниса» – «Бешикташ», «Бурсаспор» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 08:07
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Лавриона», «Панатинаикос» разгромил «Кардицас» и продлил серию до 12-0
вчера, 20:42
Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная мира победила сборную Франции в овертайме
1вчера, 20:30
Рекомендуем