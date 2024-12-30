«Париж» является ключевым элементом планов НБА в Европе

НБА учитывает «Париж» в своих европейских проектах.

Французский клуб может стать одним из центральных элементов будущего американской лиги в Европе. Ежегодная игра в Париже является одним из главных действующих проектов НБА в регионе, а команда, удачно стартовавшая в Евролиге, не входит в состав учредителей и управляется Дэвидом Каном.

По информации Eurohoops, проекты НБА в Европе учитывают этот клуб в качестве одного из основных участников. Ранее также сообщалось об интересе лиги к взаимодействию с «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Две последних команды отрицают факты переговоров.

Президент «Парижа» Дэвид Кан в ноябре предсказывал , что до открытия европейского проекта осталось 2 года.