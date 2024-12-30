«Париж» является ключевым элементом планов НБА в Европе
НБА учитывает «Париж» в своих европейских проектах.
Французский клуб может стать одним из центральных элементов будущего американской лиги в Европе. Ежегодная игра в Париже является одним из главных действующих проектов НБА в регионе, а команда, удачно стартовавшая в Евролиге, не входит в состав учредителей и управляется Дэвидом Каном.
По информации Eurohoops, проекты НБА в Европе учитывают этот клуб в качестве одного из основных участников. Ранее также сообщалось об интересе лиги к взаимодействию с «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче». Две последних команды отрицают факты переговоров.
Президент «Парижа» Дэвид Кан в ноябре предсказывал, что до открытия европейского проекта осталось 2 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем