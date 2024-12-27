Серхио Юль сравнялся с Кайлом Хайнсом по количеству матчей в Евролиге. Они делят 1-е место в истории турнира

Серхио Юль близок к тому, чтобы стать рекордсменом Евролиги по проведенным играм.

Защитник «Реала » в четверг сравнялся с прославленным центровым Кайлом Хайнсом по количеству матчей в Евролиге – у обоих по 425.

Юль и Хайнс делят 1-е место в истории турнира.

В матче против «Альбы» (80:69) 37-летний испанец также вышел на 1-е место в истории Евролиги по количеству сыгранных минут.