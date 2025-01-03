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«Лучшее нападение у того, кто играет с «Ютой». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. «Оклахома» отжигает.

  2. На Востоке 3 хороших команды!

  3. Добро пожаловать, «Индиана» и «Сан-Антонио».

  4. «Голден Стэйт» и «Финикс» все еще без побед.

  5. «Нью-Йорк» – без поражений.

  6. «Мемфис» идет полным ходом.

  7. «Шарлотт» не умеет набирать очки.

  8. А «Кливленд» очень даже.

  9. Лучшее нападение в НБА у того, кто играет против «Юты».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoМемфис
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКливленд
logoЮта
logoГолден Стэйт
logoНью-Йорк
logoШарлотт
logoИндиана
logoФиникс
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