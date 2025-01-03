«Лучшее нападение у того, кто играет с «Ютой». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Среди его наблюдений:

«Оклахома» отжигает.

На Востоке 3 хороших команды!

Добро пожаловать, «Индиана » и «Сан-Антонио ».

«Голден Стэйт » и «Финикс » все еще без побед.

«Мемфис» идет полным ходом.

«Шарлотт» не умеет набирать очки.

А «Кливленд» очень даже.