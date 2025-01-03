«Лучшее нападение у того, кто играет с «Ютой». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
«Оклахома» отжигает.
На Востоке 3 хороших команды!
Добро пожаловать, «Индиана» и «Сан-Антонио».
«Голден Стэйт» и «Финикс» все еще без побед.
«Нью-Йорк» – без поражений.
«Мемфис» идет полным ходом.
«Шарлотт» не умеет набирать очки.
А «Кливленд» очень даже.
Лучшее нападение в НБА у того, кто играет против «Юты».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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