Кэм Джонсон вернулся после травмы и сыграет против «Бостона»

Теги травмы Бостон Бруклин НБА Кэмерон Джонсон Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кэм Джонсон получил легкое растяжение подколенного сухожилия левой ноги во время тренировки в начале октября и пропустил тренировочный лагерь команды.

11-й номер драфта-2019 восстановился к первой игре сезона против «Кливленда» (113:114) и отметился 12 очками, 5 подборами, 3 передачами и 2 перехватами.

После этого он вновь вылетел с повреждением икроножной мышцы и пропустил семь матчей команды. Однако, как сообщает обозреватель «Нетс» Коди Мэллори, Джонсон восстановился и поможет команде в матче внутрисезонного турнира против «Бостона».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий