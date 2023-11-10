Кэм Джонсон вернулся после травмы и сыграет против «Бостона»

Форвард « » получил легкое растяжение подколенного сухожилия левой ноги во время тренировки в начале октября и пропустил тренировочный лагерь команды.

11-й номер драфта-2019 восстановился к первой игре сезона против «Кливленда» (113:114) и отметился 12 очками, 5 подборами, 3 передачами и 2 перехватами.

После этого он вновь вылетел с повреждением икроножной мышцы и пропустил семь матчей команды. Однако, как сообщает обозреватель «Нетс» Коди Мэллори, Джонсон восстановился и поможет команде в матче внутрисезонного турнира против « ».