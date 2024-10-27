Защитник «Милуоки» Андре Джексон попал в аварию, но избежал травмы
Андре Джексон проводит второй сезон в НБА.
22-летний защитник был выбран 36-м на драфте-2023 НБА. Джексон появлялся на площадке в 57 матчах прошлого сезона, набирая 2,2 очка и 2 подбора за 10 минут в среднем.
В субботу после тренировки защитник попал в автомобильную аварию. В происшествии не пострадал никто, кроме автомобиля баскетболиста. Игроку не потребовалась медицинская помощь.
Джексон присоединится к команде, которой предстоит гостевой матч с «Бруклином».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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