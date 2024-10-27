0

Защитник «Милуоки» Андре Джексон попал в аварию, но избежал травмы

Андре Джексон проводит второй сезон в НБА.

22-летний защитник был выбран 36-м на драфте-2023 НБА. Джексон появлялся на площадке в 57 матчах прошлого сезона, набирая 2,2 очка и 2 подбора за 10 минут в среднем.

В субботу после тренировки защитник попал в автомобильную аварию. В происшествии не пострадал никто, кроме автомобиля баскетболиста. Игроку не потребовалась медицинская помощь.

Джексон присоединится к команде, которой предстоит гостевой матч с «Бруклином».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
происшествия
logoМилуоки
logoБруклин
logoНБА
logoАндре Джексон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андре Джексон перенес операцию по поводу перелома пальца руки
19 июля, 20:21
Яннис Адетокумбо боднул Денниса Шредера после фола, приведшего к падению грека на спину
1222 марта, 06:59Видео
Ник Перкинс был удален с площадки, сыграв 74 секунды в матче Летней лиги
412 июля 2023, 04:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Очень эффективное использование времени». Джей Джей Редик прокомментировал просмотр записей на автомойке
16 минут назад
Джей Джей Редик: «Нам всем повезло так долго наблюдать за величием Леброна Джеймса. Это настоящее безумие»
145 минут назад
«Я всегда готов». Далтон Кнехт ответил на вызов Джей Джей Редика
2сегодня, 09:15
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», «Парма» сыграет с «Самарой»
3сегодня, 09:15
Борьба за мяч между Виктором Вембаньямой и Диллоном Бруксом переросла в небольшую стычку
2сегодня, 08:31Видео
НБА. «Индиана» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Клипперс» и другие матчи
сегодня, 08:11
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», «Промитеас» встретится с «Кардицасом»
сегодня, 07:55
ACB. «Реал» примет «Манресу», «Уникаха» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:25
Джей Хафф и Домантас Сабонис – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:05Видео
Дабл-дабла Луки Дончича (40+10) не хватило для победы над «Финиксом»
1сегодня, 06:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Эдвардс подразнил игроков «Рэпторс» после удачной быстрой атаки
сегодня, 08:54Видео
Адриатическая лига. «Мега» примет «Игокеа», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Будучностью» и другие матчи
сегодня, 08:04
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Бурком», «Сен-Кантен» примет «Виллербан»
сегодня, 07:53
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Скафати», «Динамо Сассари» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:46
Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Фенербахче», «Мерсин» сыграет с «Манисой»
сегодня, 07:40
Джош Гидди сфотографировался с бывшими одноклубниками после матча
сегодня, 05:29Фото
Чемпионат Франции. «Монако» в гостях разобрался с «Нанси», «Шоле» выиграл у «Парижа» и другие результаты
вчера, 21:18
Адриатическая лига. «Партизан» разгромил КРКА и увеличил серию до 6-0, «Црвена Звезда» обыграла в гостях «Задар»
вчера, 21:16
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Кремону», «Милан» одержал победу над «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:14
Джош Гидди о «Тандер»: «Никогда не услышите от меня плохого слова об этой организации»
вчера, 19:40