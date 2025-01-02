Томас Эртель близок к возвращению в «Барселону»

Томас Эртель переходит в «Барселону».

Экс-разыгрывающий «Зенита» (35 лет, 189 см) подпишет контракт до конца сезона-24/25.

Ранее Эртель выступал за «Барселону» с 2017 по 2021 год.

Этот сезон Эртель начинал в составе «Шэньчжэнь Леопардс» в Китае, набирая в среднем 18,2 очка и 8,5 передачи в 10 матчах.