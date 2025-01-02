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Томас Эртель близок к возвращению в «Барселону»

Томас Эртель переходит в «Барселону».

Экс-разыгрывающий «Зенита» (35 лет, 189 см) подпишет контракт до конца сезона-24/25.

Ранее Эртель выступал за «Барселону» с 2017 по 2021 год.

Этот сезон Эртель начинал в составе «Шэньчжэнь Леопардс» в Китае, набирая в среднем 18,2 очка и 8,5 передачи в 10 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mundo Deportivo
logoТомас Эртель
возможные переходы
logoчемпионат Испании
чемпионат Китая
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБарселона
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