Томас Эртель прилетел в Барселону с семьей, источники сообщают, что сделка с клубом может быть приостановлена

Ситуация с переходом Томаса Эртеля осложнилась.

Переговоры между французским разыгрывающим, покинувшим чемпионат Китая, и «Барселоной», стремящейся закрыть проблемную позицию в своем составе после серии травм, находились на финальной стадии.

Эртель прилетел в Барселону с семьей и рассказал журналистам о своей готовности и мотивированности к выступлению за команду.

Однако французский обозреватель Марк Мундет сообщает, что сделка может быть приостановлена.