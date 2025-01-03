Томас Эртель прилетел в Барселону с семьей, источники сообщают, что сделка с клубом может быть приостановлена
Ситуация с переходом Томаса Эртеля осложнилась.
Переговоры между французским разыгрывающим, покинувшим чемпионат Китая, и «Барселоной», стремящейся закрыть проблемную позицию в своем составе после серии травм, находились на финальной стадии.
Эртель прилетел в Барселону с семьей и рассказал журналистам о своей готовности и мотивированности к выступлению за команду.
Однако французский обозреватель Марк Мундет сообщает, что сделка может быть приостановлена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Марка Мундет
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