Леброн Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562) после победы над «Портлендом»

Леброн Джеймс помог «Лейкерс» победить «Блэйзерс» (114:106).

На счету форварда 38 очков, 8 передач и 3 подбора при 15 точных из 25 бросков с игры и 7 из 10 из-за дуги.

Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562).

Макс Кристи добавил 28 очков, установив рекорд своей карьеры.