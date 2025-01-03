Леброн Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562) после победы над «Портлендом»
Леброн Джеймс помог «Лейкерс» победить «Блэйзерс» (114:106).
На счету форварда 38 очков, 8 передач и 3 подбора при 15 точных из 25 бросков с игры и 7 из 10 из-за дуги.
Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562).
Макс Кристи добавил 28 очков, установив рекорд своей карьеры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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