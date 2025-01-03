2

«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше». Джейден Айви перенес успешную операцию на ноге

Джейден Айви перенес операцию на сломанной ноге.

Защитник «Детройта» получил травму малоберцовой кости в столкновении с игроком «Орландо». Операция прошла успешно. Осмотр и оценка восстановления состоятся через 4 недели.

«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше», – написал Айви в соцсетях.

«Нет никого лучше Айви в качестве одноклубника или просто человека. Это тяжелая ситуация для всех нас», – поделился главный тренер Джей Би Бикерстафф.

Айви в этом сезоне НБА набирает 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoОрландо
logoДжейден Айви
logoДетройт
logoНБА
травмы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Джейдена Айви перелом малоберцовой кости
7вчера, 16:39
У Джейдена Айви подозрение на серьезную травму ноги. Игрока «Пистонс» увезли с площадки на каталке
1вчера, 06:54Видео
НБА. «Хьюстон» победил «Даллас», «Денвер» разгромил «Атланту» и другие результаты
82вчера, 06:45
Рекомендуем
Главные новости
29 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать 13-ю победу подряд
116 минут назадВидео
Трэйс Джексон-Дэвис и Руди Гобер – в Топ-5 моментов игрового дня НБА
47 минут назадВидео
Леброн Джеймс сравнялся с Майклом Джорданом по количеству матчей с 30 очками и более (562) после победы над «Портлендом»
1459 минут назадВидео
Стеф Карри реализовал 8 из 8 бросков из-за дуги и набрал 30 очков в победной игре с «Филадельфией» (139:105)
3сегодня, 08:31Видео
33+8+9 от Джейсона Тейтума помогли «Бостону» победить в матче с «Миннесотой»
сегодня, 08:07
Тайриз Халибертон – первый игрок с несколькими матчами с 30 очками и 15 передачами и более при 0 потерь
3сегодня, 07:55Видео
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Тренто» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 07:30
Евролига. «Париж» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Баварию» и другие матчи
сегодня, 07:14
Чарльз Баркли Джей Джей Редику о критике медиа: «Думай, на что напрашиваешься. Я работаю на матчах «Лейкерс» и могу отыграться»
4сегодня, 06:59
Обозреватель Маркус Томпсон: «Слова Стефа Карри о «средних» «Уорриорз» были громким призывом к Майку Данливи»
10сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Задар»
сегодня, 07:34
ACB. «Бильбао» победил «Андорру», «Бреоган» уступил «Манресе» и другие результаты
вчера, 22:28
Еврокубок. «Венеция» победила «Валенсию», «Гран-Канария» крупно уступила тель-авивскому «Хапоэлю» и другие результаты
вчера, 22:13
РэйДжей Деннис будет выступать за «Индиану» на двустороннем контракте
вчера, 09:49
Никола Вучевич сфолил на Джордане Пуле подмышкой
7вчера, 08:42Видео
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тосаном Эвбуомваном
1 января, 16:43
Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели
1 января, 16:01
«Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом
1 января, 15:29
«Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым». «Зенит» поздравил с Новым годом
11 января, 12:22
«Пусть в новом году исполнится все задуманное». ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом
11 января, 07:59
Рекомендуем