«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше». Джейден Айви перенес успешную операцию на ноге
Джейден Айви перенес операцию на сломанной ноге.
Защитник «Детройта» получил травму малоберцовой кости в столкновении с игроком «Орландо». Операция прошла успешно. Осмотр и оценка восстановления состоятся через 4 недели.
«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше», – написал Айви в соцсетях.
«Нет никого лучше Айви в качестве одноклубника или просто человека. Это тяжелая ситуация для всех нас», – поделился главный тренер Джей Би Бикерстафф.
Айви в этом сезоне НБА набирает 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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