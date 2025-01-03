«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше». Джейден Айви перенес успешную операцию на ноге

Джейден Айви перенес операцию на сломанной ноге.

Защитник «Детройта » получил травму малоберцовой кости в столкновении с игроком «Орландо ». Операция прошла успешно. Осмотр и оценка восстановления состоятся через 4 недели.

«Обещаю, что вернусь и стану еще лучше», – написал Айви в соцсетях.

«Нет никого лучше Айви в качестве одноклубника или просто человека. Это тяжелая ситуация для всех нас», – поделился главный тренер Джей Би Бикерстафф.

Айви в этом сезоне НБА набирает 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи в среднем.